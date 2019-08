The Square Restaurant Novotel Lampung Tampil dengan Wajah Baru Empat Cooking Station

TRIBUNLAMPUNG.COM.ID, BANDARLAMPUNG - The Square Restaurant Novotel Lampung dengan Tagline Food Outside The Box telah resmi dibuka kembali hari ini Sabtu (17/8/2019) setelah dilakukan renovasi.

General Manager Novotel Lampung Lalu Aswadi Jaya mengatakan, grand opening ini bertepatan dengan Independence Day dan menjadi momentum yang sangat tepat.

Novotel Lampung yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 136 Bandar Lampung selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan para tamu.

"Tidak hanya kebutuhan penginapan namun kebutuhan fasilitas juga telah disiapkan oleh Novotel Lampung. Wajah baru hingga aneka sajian lezat milik The Square Restaurant Novotel Lampung sudah bisa dinikmati para tamu," ungkapnya.

Kini The Square Restaurant (food outside the box) yang ada di lantai satu, memiliki suasana yang lebih nyaman dan berkelas, sebab interior The Square Restaurant kini lebih modern serta elegan.

Tidak hanya itu, konsep interior dan eksterior Juga semakin memanjakan mata. Restoran ini mencoba menghadirkan konsep dan kemasan berbeda dengan resto hotel lainnya.

Suasana modern terlihat melalui dinding dan pilar yang dikemas dengan kayu jati serta langsung disuguhkan dengan pemandangan Laut.

Interiornya didominasi dengan konsep modern authentic serta didominasi dengan warna brown wood.

Panjang buffet mencapai hingga 50 meter, jadi para tamu tidak perlu khawatir untuk antri jika terjadi high season atau full occupancy di hotel karena dengan panjang buffet tersebut akan lebih banyak makanan yang disajikan.

Dengan kapasitas tersebut sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan total jumlah kamar hotel novotel Lampung yaitu 220 kamar.