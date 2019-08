Cantiknya Mutia Ayu Istri Glenn Fredly yang Dikira Cewek Kolombia 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Musisi Glenn Fredly resmi menikahi pedangdut Mutia Ayu di kawasan Taman Kajoe Ampera, Jakarta Selatan, Senin (19/8/2019) secara tertutup.

Sosok Mutia Ayu yang dinikahi Glenn Fredly ini rupanya belum banyak dikenal publik, padahal wajahnya kerap tampil di sejumlah FTV.

Rupanya, Mutia Ayu juga sempat menyebut bahwa dirinya pernah dikira sebagai warga Latin.

Hal tersebut terjadi saat dirinya sedang melakukan perjalanan liburan ke negara Kolombia, seperti dikutip TribunWow.com dari tayangan kanal YouTube Mutia Ayu wandini, Selasa (20/8/2019).

Dalam video blog (vlog)-nya itu, awalnya Mutia Ayu menunjukkan dirinya yang sedang berada di pantai, setelah sebelumnya mampir ke sebuah kedai kopi.

"Hai semuanya, sekarang aku sudah ada di pantai baru selesai ngopi."

"Aku cepat banget kalau misalkan minum coffee kalau misalkan enggak terlalu panas. Tapi kalau misalkan aku juga suka cepat sih kalau minum coffe gitu," sebut Mutia Ayu dalam videonya.

Mutia Ayu berada di sebuah pantai yang tak begitu ramai namun nyaman untuk dinikmati.

"Jadi selesai minum coffe aku langsung pergi ke pantai. Ini enak banget pantainya, kayak sepi gitu, terus bersih."

"Enggak kayak di Roda De Reo Playa. By the way, ini pantai yang depan apartemen aku, jadi kalau jalan langsung ke pantai ini, namanya Bahia Playa," jelasnya.

Ia menerangkan bahwa tujuannya pergi ke pantai itu adalah untuk menikmati tenggelamnya matahari.

"By the way sekarang jam setengah enam, masih ada waktu buat aku untuk menikmati pantai, menikmati alam," ujar Mutia Ayu.