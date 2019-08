Download MP3 Lagu Red Velvet Berjudul You Better Know, Berikut Lirik dan Video Klipnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - berikut, cara unduh atau download MP3 lagu Red Velvet berjudul You Better Know.

Lagu You Better Know merupakan lagu kelima di tahun 2017 yang dinyanyikan oleh Red Velvet.

Lagu ini ditulis oleh Lee Seu Run dari Jam Factory, JQ dan Choi Ji Hye.

Lagu You Better Know memuncak pada nomor 14 di Gaon Digital Chart sejak itu.

Produksi lagu ini ditangani oleh Becky Jerams, Pontus Persson dan Kanata Okajima.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube Mnet-Kpop pada tanggal 17 Juli 2017.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube Ed Sheeran telah ditonton sebanyak 5 juta kali.

Berikut Lirik lagu You Better Know

eoduun bami jina bicheul pumeun saebyeoki

jameul kkaeugo

sesangeun bunjuhage neoreul majeul junbihae

nunbusidorok

keodaran byeok ape

hollo meomchwo seon chae

sangcheoro dachyeobeorin ne nunbit

cheoeumui seolleim

bitnadeon ikkeullim

jigeumeun eodijjeume itneunji



ne simjangeul ttwige haetdeon

sojunghan kkumi neol bureul ttae

pogeunhage neol gamssajul

naui i norael deuleojullae



You better know

nunbusin bicheul ttara harureul geuryeo

You better know

ireon neol gidaryeoon sesangi isseo



So are you ready or not

i sunganeul nohchiji ma

sigani heulleogajanha

Tick tock tick tock

You better know

eonjena neoui gyeote naega isseulge



seotureun aicheoreom hemaeneun geon dangyeonhae

i natseon gile (natseon gile)

neurige pieonan jeo deulkkotcheoreom cheoncheonhi

swieogado dwae (Ah~)



jichyeoitdeon neoui mameul

dallaejul baram pilyohal ttae

hyanggirobge buleooneun

naui i norael deuleojullae



You better know

nunbusin bicheul ttara harureul geuryeo

You better know

ireon neol gidaryeoon sesangi isseo



So are you ready or not

i sunganeul nohchiji ma

sigani heulleogajanha

Tick tock tick tock

You better know

eonjena neoui gyeote naega isseulge

You better know

You better know



So are you ready or not

gidaryeoon sigandeuli

neoege dagaojanha

Tick tock tick tock



So are you ready or not

jejarie meomulji ma

deo keun kkumdeuleul geuryeobwa

Tick tock tick tock



You better know (You better know~)

nunbusin bicheul ttara harureul geuryeo

You better know

ireon neol gidaryeoon sesangi isseo (You better)



So

are you ready or not

i sun

ganeul nohchiji ma

sigani heulleogajanha

Tick tock tick tock

You better know

eonjena neoui gyeote naega isseulge



You better know

You better know

You better know

You better

Red Velvet adalah girlband Korea Selatan yang memiliki 5 member, yaitu Wendi, Irene, Joy, Seulgi dan Yeri.

Girlband dibawah naugan agensi SM Entertainment ini memulai karir sejak 1 Agustus 2014 dengan merilis single Happiness.

