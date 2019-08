Tips Make Up Bold Milenial Ala MUA Lampung Ari Izam, Cocok untuk Resepsi Pernikahan

Laporan Reporter Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Make up kian beragam, sehingga wanita semakin banyak pilihan. Kekinian ada make up bold millenial yang cocok diaplikasikan saat resepsi pernikahan.

MUA Lampung Ari Izam menyebutnya sebagai make up bold millenial ala Ari Izam. Tujuan dibuat make up itu, agar make up bold terlihat kekinian dan tidak jadul.

Menurut Beauty Vlogger Lampung itu, make up bold sampai saat ini masih menjadi pilihan pengantin tradisional seperti Padang, Lampung, dan Palembang, meskipun ada make up yang sedang tren di tahun 2019, yakni thai make up look. Para pengantin tradisional menganggap thai make up look "kebanting" dengan aksesoris yang dikenakan.

Make up bold millenial berbeda dengan make up bold classic karena alisnya kekinian, yakni alis serat atau bushy eyebrow atau alis jarabuik.

Dalam pembuatan alis itu, Ari benar-benar mengikuti bulu alis asli dengan gradasi warna dari terang ke gelap. Kalau bulu alisnya tidak ada, baru dibuat serat palsu dengan menggunakan spidol alis

Untuk bagian bawah mata diberi warna terang dan disudut mata diberi warna gelap. Berbeda dengan makeup bold yang hampir seperempat, setengah, atau tiga perempat warna gelap dan disudut mata berwarna silver

Tujuannya agar ketika mata terbuka, mata tidak kelihatan seram namun boldnya tetap ada. Apalagi pengantin saat melakukan resepsi itu matanya pasti terus terbuka, dan sesekali berkedip.

Eyeshadow atau warna gelap bagian bawah mata, dibuat agak over tapi agak dibuat panjang dan turun. Sehingga mata terbuka namun agak sendu.

Untuk bagian atas mata, dibuat cut crease supaya terlihat modern. Bisa juga dipasang glitter. Untuk lipstik lebih afdol kalau diaplikasikan lipstik full atau benar-benar penuh dibagian bibir dan dibentuk over lips agar terlihat seksi.

"Tapi terkadang klien tidak mau lipstik full. Akhirnya dibuat lipstik ombre ala korea. Untuk blush on, tergantung dengan wajah klien. kalau wajah sudah proporsional, dibuat blush on KDRT atau panas dingin," ujar Owner Salon Intan 2 itu.

Blush on KDRT atau panas dingin merupakan blush on yang diaplikasikan dibawah mata. Blush on itu tidak cocok digunakan untuk pipi yang tembem karena akan membuat pipinya semakin terlihat tembem.

