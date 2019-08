Baru Saja Melahirkan, Intip Penampilan Terbaru DJ Butterfly

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - DJ Katty Butterfly telah melahirkan anak pertamanya, pada Rabu (24/4/2019) lalu.

DJ Katty menjalani persalinan di Rumah Sakit Grand Family Pantai Indah Kapuk, Jakarta.

Kabar bahagia itu diumumkan sendiri oleh DJ Katty melalui akun Instagramnya, @dj_kattybutterfly36.

Wanita asal Thailand itu pun mengunggah potret sang buah hati yang baru saja lahir.

Tampak bayi mungil itu dibalut kain hijau.

DJ Katty pun menamai anak pertamanya "Katharine Tanu Wijaya".

"hi semuaya helo the world my name is Katharine Tanu wijaya

ibu saya suka makan sayur mentah

24/04/2019," tulis DJ Katty.

Seperti diketahui, DJ Butterfly dinikahi pria bernama Andri Tanu Wijaya.

Sebelum menikah, DJ Butterfly tak pernah terdengar menjalin kasih dengan seorang pria.