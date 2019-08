Download MP3 Lagu Everglow Berjudul Adios, Berikut Lirik lagu Adios dan Video Klipnya!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, cara unduh atau download MP3 lagu Everglow berjudul Adios, simak juga lirik lagu Adios dan video klipnya.

Girl group asal Korea Selatan, Everglow, merilis sebuah mini album bertajuk Hush, setelah sempat merilis Bon Bon Chocolate sebagai lagu debut.

Album tersebut berisikan tiga lagu yang menjadi andalan Everglow dalam comeback musim panas ini.

Lagu bertajuk Adios ini menjadi title track untuk album kedua mereka.

Baru sehari dirilis, video klip lagu Adios saat ini menjadi trending di Youtube Indonesia dengan ditonton lebih dari 8 juta kali.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube Stone Music Entertaiment pada tanggal 19 Agustus 2019.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube Stone Music Entertaiment, video telah ditonton sebanyak 40 juta kali.

Berikut lirik Adios dan video klipnya

Everglow

Ah na ah na

'Annyeong'iran mari no no

Mannal ttae haneun insappunini? no no

Sanghwang paak andweji? yeah yeah

An boige sumeuraneun tteut geuman sarajiran tteut