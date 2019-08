PT Tunas Dwipa Matra (TDM) Secara Resmi Memperkenalkan Honda ADV150 di Lampung

Laporan Reporter Tribun Lampung Jelita Dini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Tunas Dwipa Matra (TDM) selaku main dealer sepeda motor Honda di Lampung secara resmi memperkenalkan Honda ADV150 kepada masyarakat Lampung yang di gelar di Mal Boemi Kedaton, Sabtu (24/8/2019).

General Manager Marketing TDM Dony Ronaldo mengatakan, Honda ADV150 merupakan skutik penjelajah jalanan yang canggih untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang memilki aktivitas tinggi dalam melintasi berbagai kondisi jalan raya.

Honda ADV150 dipasarkan dengan dua tipe, ABS - ISS dan CBS-ISS dengan total 6 varian warna yang futuristik dan manly.

Tipe ABS - ISS dipasarkan dengan harga on the road Lampung Rp 37.349.000 (On The Road Lampung) dan tersedia warna Advance Red dan Advance White.

Sementara itu tipe CBS-ISS dipasarkan dengan harga OTR Rp 34.349.000 dan ada tersedia warna Tough Matte Brown, Tough Silver, Tough Matte Black, dan Tough Red.

Bagi konsumen yang ingin melakukan pembelian Honda ADV150, TDM memberikan program spesial berupa direct gift aksesoris Handguard dan Leg Deflector.

Selain itu, TDM memberikan potongan tenor hingga 3 bulan.

Untuk mendapatkan program ini, konsumen cukup datang ke dealer Honda terdekat dan menyerahkan beberapa persyaratan.

Program ini berlaku hingga 31 Agustus 2019.