Harga Cabai Merah di Pasar Gisting Masih Tinggi, Bertahan di Harga Rp 70 Ribu per Kg

Laporan Reporter Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, GISTING - Harga cabai merah masih termasuk tinggi yakni Rp 70.000 per Kg di Pasar Gisting.

Menurut Parti, seorang pedagang sayur, untuk cabai merah harga masih bertahan dibanding harga pada pekan sebelumnya.

"Untuk cabai merah Rp 70.000 per kg, kalau harga cabai rawit sekarang Rp 60.000 per kg. Untuk cabai masih tinggi," kata Parti.

Ia mengaku, meski masih tinggi namun harga tidak terlalu melambung lagi.

Sebab, saat ini prediksi harga ada di kisaran Rp 60.000-Rp 70.000 per kg.

"Sekarang ini masih cabai yang harganya masih tinggi, kalau sayuran lainnya sudah banyak yang turun," ujar Parti.

Seperti bawang merah yang kini jadi Rp 16.000 dari Rp 20.000 per kg, lalu tomat Rp 3.000 dari Rp 4.000 per kg, rampai Rp 3.000 dari Rp 6.000 per kg, wortel Rp 10.000 dari Rp 12.000 per kg.

Kemudian timun Rp 3.000 dari Rp 6.000 per kg, buncis Rp 10.000 dari Rp 15.000 per kg, kacang panjang Rp 4.000 dari Rp 5.000 per ikat, kol Rp 7.000 dari Rp 8.000 per kg, terong Rp 4.000 dari Rp 8.000 per kg, pare Rp 7.000 dari Rp 8.000 per kg.

Lalu sawi Rp 3.000 dari Rp 6.000 per kg, labu Rp 4.000 dari Rp 5.000 per kg, seledri Rp 10.000 dari Rp 15.000 per kg, bayam Rp 1.000 dari Rp 2.000 per ikat, kangkung Rp 1.000 dari Rp 2.000 per ikat, daun singkong Rp 1.000 dari Rp 2.000 per ikat.