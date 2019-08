Persija vs Badak Lampung 1 September 2019, Pemain Asal Australia Resmi Bergabung di Laskar Saburai

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berita Perseru Badak Lampung terbaru, skuat Laskar Saburai akan kembali menjalani laga lanjutan Liga 1 2019 awal bulan depan.

Persija Jakarta vs Perseru Badak Lampung akan menjadi laga tandang TA Mushafry dkk di pekan ke-17 Liga 1 2019.

Kick off Persija vs Badak Lampung akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno mulai pukul 15.30 WIB.

Jelang laga kedua tim, seusai mengumumkan kepergian Kunihiro Yamashita, manajemen Perseru Badak Lampung secara resmi mengumumkan penggantinya.

Melalui akun Instagram resmi klub, @badaklampungfc, manajemen Perseru Badak Lampung mengumumkan kehadiran Antony Golec.

Pemain berpaspor Australia tersebut telah menjalin kesepakatan dengan manajemen Laskar Saburai untuk putaran kedua Liga 1 2019.

"Selamat datang @agolec dan selamat bergabung di keluarga Laskar Saburai BLFC!! Kira-kira harapan kalian apa nih? Yuk komen dibawah," bunyi keterangan video teaser yang diunggah.

Bahkan di akun Instagram pribadinya, Antony Golec juga sudah mengunggah foto bersama CEO Perseru Badak Lampung FC Marco Gracia Paulo.

Dalam foto itu, pemain berusia 29 tahun tersebut terlihat berfoto sembari bersalaman dengan Marco dan menunjukkan kontrak kerja sama yang telah ditandatangani keduanya.

"Thank you @badaklampungfc and @gabrielbudi for the opportunity Looking forward to the challenge. Thank you everyone for all your messages," tulis Golec di keterangan foto unggahannya.