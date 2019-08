Download Lagu BTS Berjudul Singularity, Gudang Lagu MP3 Korea Lengkap Lirik dan Video Klip

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Cara unduh atau download MP3 lagu BTS berjudul Singularity, simak juga lirik dan video klipnya.

BTS merilis trailer untuk album terbaru mereka yang berjudul Love Yourself: Tear.

BTS justru merilis sebuah video trailer yang berdurasi tiga menit lebih, selayaknya satu lagu penuh.

Video trailer itu berjudul Singularity, yang menampilkan Kim Tae Hyung alias V yang bernyanyi solo dengan lagu ballad dengan sentuhan jazz.

Sejak dirilis pada Minggu 6 Mei 2018 lalu, lagu Singularity V BTS itu sudah ditonton lebih dari 11 juta kali di channel resmi Big Hit Entertainment, agensi dari BTS.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube ibighit pada tanggal 6 Mei 2018.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube ibighit telah ditonton sebanyak 115 juta kali.

Berikut lirik lagu Singularity

mueonga kkaejineun sori

nan mundeuk jameseo kkae

nasseoreum gadeukhan sori

gwireul magabojiman jame deulji mothae

mogi jakku apawa

gamssaboryeo hajiman

naegen moksoriga eopseo

oneuldo geu soril deureo



tto ulligo isseo geu soriga

i eoreobuteun hosue tto geumi ga

geu hosue naega nal beoryeotjana

nae moksoril neol wihae mudeotjana



nal beorin gyeoul hosu wiro

dukkeoun eoreumi eoreotne

jamshi deureogan kkum sogedo

nareul goerobhineun hwansangtongeun yeojeonhae



naneun nal ireun geolkka

ani neol eodeum geolkka

nan mundeuk hosuro dallyeoga

geu sogen nae eolguri isseo



butakhae amu maldo haji ma

ibeul mageuryeo soneul ppeodeobojiman

gyeolgugen eonjenga bomi wa

eoreumdeureun noganaeryeo heulleoga



Tell me nae moksoriga gajjaramyeon

nal beoriji marasseoya haetneunji

Tell me i gotongjocha gajjaramyeon

geuttae naega mueol haeya haetneunji