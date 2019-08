Seusai Wajib Militer, Ji Chang Wook Kembali Muncul Dalam Drama Korea Melt Me

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Seusai wajib militer, Ji Chang Wook menerima beberapa tawaran bermain dalam drama Korea Melt Me yang merupakan drama Korea terbaru September 2019.

Ji Chang Wook bakal bermain drama Korea terbaru tVn berjudul Melt Me.

Dalam drama Korea Melt Me, Ji Chang Wook dikabarkan bakal beradu akting dengan artis cantik Won Jin Ah.

Won Jin Ah sedang dalam proses kesepakatan untuk bergabung dalam serial drama berjudul Melt M yang dibintangi Ji Chang Wook.

Kabarnya Won Jin Ah telah melalui proses casting sebagai pemeran wanita utama.

"Won Jin Ah menerima tawaran untuk bergabung dalam Melt Me dan saat ini kami sedang dalam tahap mengulasnya," ujar perwakilan labelnya, Yooborn Company.

Serial ini merupakan kolaborasi antara penulis Baek Mi Kyung, yang menulis Strong Woman Do Bong Soon, Woman of Dignity, dan Miracle That We Met, bersama sutradara Shin Woo Chul yang menyutradarai Lovers in Paris, Secret Garden, dan A Gentleman's Dignity.

Won Jin Ah mengawali debut dramanya lewat Just Between Lovers pada tahun 2017.

Jika telah resmi disepakati, ini berarti akan menjadi kembalinya Won Jin Ah di serial TV setelah hampir setahun sejak aktingnya dalam Life tahun lalu.

Sementara itu, sebelumnya aktor Ji Chang Wook telah dikonfirmasi untuk memerankan Ma Dong Chan, produser acara ragam yang juga berpartisipasi dalam "Proyek Manusia Beku".