Siapa Kim Ji Won Lawan Main Song Joong Ki Dalam Drama Korea Arthdal ​​Chronicles Part 3

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kim Ji Won menjadi lawan main Song Joong Ki dalam drama Korea Arthdal ​​Chronicles Part 3, drama Korea terbaru September 2019.

Nama Kim Ji Won sendiri melambung setelah bermain di drama Korea The Heirs dan menjadi pemeran utama di drama Korea populer Fight for My Way itu akan kembali ke layar kaca.

Kali ini, Kim Ji Won akan menghibur penggemar melalui drakor terbarunya bersama Song Jong Ki, drama Korea Arthdal ​​Chronicles Part 3.

Baru baru ini aktris yang lahir pada 19 Oktober 1992 itu pun bercerita mengenai proyek drama korea terbarunya tersebut.

Drama Korea Arthdal ​​Chronicles Part 3 adalah drama sejarah tentang kota mitos Arth, ibukota kerajaan Gojoseon, dan para pahlawan yang menjadi legenda.

Kim Ji Won memerankan Tan Ya, penerus klan Wahan.

Tan Ya menghadapi tantangan besar untuk menyelamatkan klannya dan tumbuh saat ia mengatasi kesulitan.

Dia memilih untuk tampil dalam drama ini karena tertarik dengan karakter Tan Ya.

"Di awal drama, Tan Ya bukanlah pendiri atau pelindung klan Wahan. Dia bahkan bukan pemimpinnya. Itu karena dia hanyalah seorang gadis dari klan Wahan yang tidak tahu semua itu. Namun, dia secara bertahap mengalami proses mewujudkan panggilan penting. Saya pikir saya memilih drama karena saya pikir dia mengatasi proses lebih intens daripada siapa pun," tutur Kim Ji Won.

• 9 Drama Korea Bikin Baper, dari Benci Jadi Cinta Dibintangi Song Hye Kyo Hingga Lee Min Ho