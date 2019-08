TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Cilik yang Menjadi Transgender Ini Akan Menikah dengan Bule di New York.

Mantan artis cilik Renaldy yang kini akrab disapa Dena Rachman genap berusia 32 tahun.

Tepat di ulang tahun Renady atau Dena Rachman ke 32 , tersiar kabar bahagia artis yang kini memutuskan menjadi perempuan.

Ya, Renaldy atau Dena Rachman tak lama lagi akan menikah.

Jumat kemarin (30/8/2019), Dena mendapatkan kejutan kecil-kecilan dari para sahabat.

Melalui postingan di Insta Stories, Dena mengungkap rasa syukur dan harapannya.

Dalam bahasa Inggris, Dena menginginkan kehidupannya dipenuhi cinta dan rahasia.

"It took me 32 years to where I am right now.

It’s been quite a journey and I can tell you that it’s been a bumpy (you can’t even imagine) but a beautiful one (oh yes it is).

I am just so grateful that now I have my conviction more so than ever of my identity that I am enough,

accepted & loved by many, but most importantly by Him.