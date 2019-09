Selain Berperan Dalam Drama Korea Watcher, Ini 6 Daftar Drama Korea yang Diperankan Seo Kang Joon 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Selain Drama Korea terbaru Watcher yang menjadi trending dalam drakor 2019, berikut 6 daftar Drama Korea yang diperankan Seo Kang Joon.

Seo Kang Joon merupakan salah satu dari deretan idol yang kemudian berkiprah di dunia seni peran.

Pemuda dengan senyuman menawan ini kelahiran 12 Oktober 1993, memiliki suara merdu, pandai berakting dan bermain piano.

Seo Kang Joon melejit berkat peran apiknya sebagai robot android tampan.

Selain perannya di drama fenomenal "Are You Human, too?" ini, Seo Kang Joon juga pernah membintangi berbagai judul drama terkenal lainnya.

Ini 6 Drama Korea yang dibintangi oleh Seo Kang Joon yang wajib banget ditonton!

1. Cunning Single Lady

Dari poster dramanya saja terlihat jelas kalau Seo Kang Joon 'naksir berat' dengan karakter yang diperankan oleh Lee Min Jung.

Drama romantis yang tayang tahun 2014 silam ini bercerita tentang Ae Ra (Lee Min Jung), wanita yang bercerai dengan suaminya karena suatu hal.

Suatu ketika Ae Ra bertemu lagi dengan mantan suaminya, Cha Jung Woo (Joo Sang Wook).

• Nonton Drama Korea Watcher Full Episode KDrama Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)