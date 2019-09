Profil Ji Chang Wook dan Sinopsis Melt Me, Drama Korea Terbaru 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Korea Ji Chang Wook akan menjadi pemeran drama Korea Melt Me, yang menjadi drama Korea terbaru 2019.

Episode perdana drakor Melt Me dijadwalkan akan disiarkan pada September 2019.

Bagaimana profil Ji Chang Wook?

Ji Chang Wook akan menjadi pemeran drama Korea Melt Me yang disiarkan tVn.

Ia kembali berperan di KDrama setelah menjalani wajib militer.

Dalam drama Korea Melt Me, Ji Chang Wook bakal beradu akting dengan artis cantik Won Jin Ah.

"Won Jin Ah menerima tawaran untuk bergabung dalam Melt Me dan saat ini kami sedang dalam tahap mengulasnya," ujar perwakilan labelnya, Yooborn Company.

Penulis serial ini adalah Baek Mi Kyung, yang sebelumnya pernah menulis naskah untuk Strong Woman Do Bong Soon, Woman of Dignity, dan Miracle That We Met.

Adapun, sang sutradara adalah Shin Woo Chul, yang pernah menyutradarai Lovers in Paris, Secret Garden, dan A Gentleman's Dignity.

Sementara, Won Jin Ah mengawali debut dramanya lewat Just Between Lovers pada tahun 2017.