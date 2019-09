Profil Hyun Bin Pemeran Drama Korea Love's Emergency Landing, Simak Fakta Menariknya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Profil Hyun Bin pemeran dalam drama Korea Love's Emergency Landing, simak juga fakta menarik dan sederet penghargaannya.

Hyun Bin memiliki nama asli Kim Tae Pyung.

Ia adalah seorang aktor asal Korea Selatan, kelahiran Seoul, 25 September 1982.

Hyun Bin merupakan anak bungsu dari dua bersaudara dan dibesarkan bersama kakak laki lakinya di Seoul.

Ia memilih nama Hyun Bin yang bermakna bersinar terang sejak terjun ke dunia seni peran.

Hyun Bin merupakan salah satu pemeran utama dalam drama Korea Love's Emergency Landing.

Drama Korea Love’s Emergency Landing adalah drama Korea terbaru 2019.

Naskah drama Korea Love’s Emergency Landing digarap oleh Park Ji Eun dengan jumlah 16 episode.

Karya sebelumnya adalah drama Korea My Love From the Star tahun 2013 dan The Legend of the Blue Sea yang tayang tahun 2016.

• Drama Korea Terbaru 2019, Sinopsis Love’s Emergency Landing Diperankan Hyun Bin dan Son Ye Jin

Drama korea Love’s Emergency Landing diperankan oleh Hyun Bin dan Son Ye Jin.