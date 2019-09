NCT DREAM - Download Lagu We Go Up, MP3 Gudang Lagu KPop Lengkap Video

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, cara unduh atau download lagu We Go Up dinyanyikan NCT Dream, dalam MP3 lagu KPop terpopuler.

We Go Up adalah album mini kedua NCT Dream, yang merupakan salah satu subunit dari boyband Korea Selatan, NCT.

Album ini dirilis pada 3 September 2018 oleh SM Entertainment dan didistribusikan oleh Genie Music.

Album ini berisikan enam buah lagu termasuk singel utama We Go Up.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube SMTOWN pada tanggal 30 Agustus 2018.

Berikut, lirik lagu We Go Up.

shijakbuteo da

yesang bakke nollaun style

jageun stepdeullo

ppumeonae big vibe keep up

Too slow too fast

sokdo control

bopok neolbhyeo

Tempo ollyeo

eodiseodo gieokhae neoye bit

gyesokhae ttokgachi wild and free

bodeu bakwi dalgo chumchwotgo

tareo ga deo ppareun ride let’s go

Yeah I know

meolge boideon

nega seonmyeonghae

gyeolguk rendezvous