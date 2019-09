Download MP3 Lagu Hair in the Air NCT Dream

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – berikut, cara unduh atau download MP3 lagu NCT Dream berjudul Hair in the Air, simak lirik dan video klipnya.

Hair in the Air lagu bergenre pop korean yang dinyanyikan oleh NCT Dream.

Lagu Hair in the Air dirilis pada tahun 2018.

Hair in the Air termasuk dalam album DreamWorks Trolls X SM STATION

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube SMTOWN pada tanggal 13 Desember 2018.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube SMTOWN telah ditonton sebanyak 5 juta kali.

Berikut lirik lagu Hair in the Air – NCT Dream

Put your hair up in the air

eoseo nawa ppalli nawa

ttwieonolja haneul dahdorok

neowa nawa modu nawa

gati nolja bollyum deo kiwo

nuneul tteo Hey

cheoeum mannan sesangcheoreom

neol kkaewo Woo

patireul sijakhalge

rideum ttara you and me

geokjeongeun nallyeo bwa jeo meolli

jemeosdaero Dance with me

meorireul heundeureo deo nopi

kkumkkwowassdeon nariya