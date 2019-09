Ilustrasi. Download Film Transformers Age of Extinction, Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi kamu penggemar film aksi dan fiksi ilmiah Amerika Serikat, berikut cara unduh atau download film Transformers: Age of Extinction dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Simak juga streaming film Transformers: Age of Extinction di ponsel.

Selain itu, kamu pun bisa menyimak sinopsis film Transformers: Age of Extinction dalam artikel ini.

Transformers: Age of Extinction merupakan film fiksi ilmiah Amerika Serikat yang dirilis pada 2014 berdasarkan produk waralaba Transformers dari perusahaan mainan Hasbro.

Film Transformers: Age of Extinction adalah penggarapan ke-4 dari film Transformers, dan sekuel dari Transformers: Dark of the Moon.

Masih seperti pendahulunya, film ini kembali disutradarai dan diproduseri oleh Michael Bay dan Steven Spielberg.

• Download Film Iron Man 3, Streaming Film Iron Man 3, Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)

• Download Film Captain Phillips, Streaming Captain Phillips Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)

Sekuel Transformers: Age of Extinction kali ini untuk pertama kalinya tidak mengikutsertakan Shia LaBeouf dan juga pertama kali secara keseluruhannya diperankan oleh pemeran baru.

Para pemeran film Transformers: Age of Extinction antara lain Mark Wahlberg, Nicola Peltz, Jack Reynor.

Selain itu, para pemeran film Transformers: Age of Extinction ada juga Kelsey Grammer, Sophia Myles dan Stanley Tucci.

Adapun Transformers yang kembali hadir di antaranya Optimus Prime dan Bumblebee.