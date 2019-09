Mahasiswa STMIK Antusias Ikuti BCA Goes To Campus

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Demi memotivasi mahasiswa lebih siap menghadapi era digital, BCA menyambangi institusi perguruan tinggi di Kabupaten Pringsewu, yakni STMIK Pringsewu. Kegiatan tersebut dalam rangka BCA Goes To Campus, Selasa (10/9/2019).

Tim BCA memberikan knowladge dengan tema : "Competing In Digital Era : Education, Business, Banking & HR". Kegiatan tersebut menghadirkan nara sumber Head Of Regional Business Development at BCA Region VI Yohanes Setyowidodo dan Head of Regional Development at BCA Region VI Angelina.

Head Of Regional Business Development at BCA Region VI Yohanes Setyowidodo mengungkapkan bila program BCA Goes To Campus sudah sejak 2016 silam. Namun kegiatan tersebut diselenggarakan masif tahun ini.

Dia mengungkapkan, bahwa perkembangan era digital dampaknya luar biasa. Bukan dampak yang menguntungkan (positif) saja, tapi negatif juga. Menurutnya, itu lah yang perlu disadari.

Menurut dia, di era Industri 4.0 sekarang ini banyak pekerjaan yang digantikan oleh robot. Sehingga jangan sampai pekerjaan akan digeluti nanti bakal digantikan oleh robot atau mesin/komputer.

Pekerjaan apa saja yang potensial digantikan oleh robot atau mesin, oleh karena itu lah bentuk kepedulian BCA. Yohanes mengatakan, pihaknya terus menerus lebih intens mengenalkan ke masyarakat lebih luas.

Sementara itu, Yohanes mengungkapkan, BCA juga telah melakukan inovasi-inovasi di era industri 4.0. Seperti pembukaan rekening yang dapat dilakukan hanya dengan BCA mobile. Selain itu, pengambilan uang di ATM tidak menggunakan kartu.

Menurutnya, trobosan tersebut sebagai bentuk kepedulian dengan pertumbuhan generasi. Ia khawatir kalau generasi tidak mengetahui era industri 4.0, tidak dapat berkompetisi.

Mahasiswa STMIK Pringsewu antusias mengikuti kegiatan BCA Goes To Campus tersebut. Dosen STMIK Pringsewu Sudewi mengatakan, magasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut mencapai 250 orang.

(Tribunlampung.co.id/R Didik Budiawan C)