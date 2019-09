Sandra Dewi Lahirkan Anak Kedua, Kondisi Perutnya Jadi Perbincangan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis peran Sandra Dewi melahirkan anak keduanya.

Setelah melahirkan putra sulungnya Raphael Moeis dua tahun lalu, Sandra Dewi diketahui hamil kembali dan kini telah melahirkan.

Namun, Sandra Dewi tampak baru membagikan kabar bahagia itu Senin (9/9/2019).

Hal itu dibagikan oleh Sandra Dewi di akun Instargamnya, @sandradewi88.

Tampak di postingannya itu, Sandra Dewi tampak mencium kening sang anak kedua yang sedang digendong suaminya.

Kemudian terlihat foto-foto lainnya saat sang suami menggendong anak kedua mereka.

Terlihat pula foto Harvey Moeis sedang mencium sang bayi.

Bayi kedua Sandra Dewi ini laki-laki, dan diberi nama Mikhael Moeis yang dipanggil dengan nama Mika.

Sandra Dewi menjelaskan kalau Mikhael Moeis lahir pukul 22.00 dengan berat 3,5 kg dan panjang 51 cm.

Namun, ia tak menjelaskan di mana ia melahirkan anak keduanya itu.

"Welcome to the world my second born Mikhael Moeis (Mika)

Tanggal 02-09-2019 jam 22.07