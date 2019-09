Ilustrasi - Download Film The Amazing Spider-Man 2, Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi kamu penggemar film pahlawan super, berikut cara unduh atau download film The Amazing Spider-Man 2 dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Simak juga streaming film The Amazing Spider-Man 2 di ponsel.

Selain itu, kamu pun bisa menyimak sinopsis film The Amazing Spider-Man 2 dalam artikel ini.

The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro atau disebut juga The Amazing Spider-Man 2 merupakan film pahlawan super Amerika yang diadaptasi dari karakter Spider-Man terbitan Marvel Comics.

Film The Amazing Spider-Man 2 disutradarai langsung oleh Marc Webb dan dirilis oleh Sony Pictures bersamaan Columbia Pictures.

Berdurasi 142 menit, film ini adalah sekuel lanjutan dari film The Amazing Spider-Man yang dirilis pada tahun 2012.

Para pemeran film The Amazing Spider-Man 2 seperti di antaranya Andrew Garfield, Emma Stone, Chris Zylka, Sally Field, Campbell Scott, Embeth Davidtz, Kari Coleman.

Di samping itu, pemeran film The Amazing Spider-Man 2 lainnya, wajah baru seperti Jamie Foxx, Dane DeHaan, Colm Feore, Paul Giamatti, Chris Cooper, yang memerankan karakter barunya.

Sinopsis film The Amazing Spider-Man 2

Film The Amazing Spider-Man 2 bercerita tentang petualangan Peter Parker sebagai seorang superhero Laba-laba bernama Spider-man.

Diawali ketika Peter Parker telah menyelesaikan masa pendidikannya dan berhasil lulus bersama dengan kekasihnya yaitu Gwen Stacy.