Promo Shopee September 2019, Diskon hingga 70 Persen Belanja di Shopee Selebriti Squad

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Promo Shopee September 2019 menghadirkan diskon di Shopee Selebriti Squad.

Dalam promo Shopee terbaru tersebut, kamu bisa dapat cashback 20 persen belanja di Toko Selebriti.

Selain itu, ada pula diskon menarik hingga 70 persen.

Asyik kan.

Berikut daftar toko selebriti di Shopee Selebriti Squad beserta besaran diskon yang bisa kamu dapetkan sebagaimana dikutip dari akun @shopee.co.id.

- Keluarga Raffi Ahmad diskon hingga 56 persen

Barang yang ditawarkan seperti: New Logo Tee Mens (Glow In The Dark) dari Rp 139.930 menjadi Rp 146.930

- Keluarga Moonella diskon hingga 29 persen

Barang yang ditawarkan seperti: Nuttela Chocho Chip dari Rp 95.000 menjadi Rp 90.250.

- Keluarga Zaskia Mecca diskon hingga 70 persen