Berita Perseru Badak Lampung Terbaru - Jefri Kurniawan Pamit, Resmi Hengkang ke PS Sleman

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Dalam berita Perseru Badak Lampung terbaru, usai datangkan eks striker Persija Jakarta, Yogi Rahadian, skuat Laskar Saburai kembali melepas satu penggawanya jelang ditutupnya bursa transfer Liga 1 2019.

Merujuk jadwal Liga 1 2019, Badak Lampung vs Kalteng Putra akan menjadi laga kandang kedua anak asuh Milan Petrovic di putaran kedua Liga 1 2019.

Kick off Badak Lampung vs Kalteng Putra akan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Way Halim, Bandar Lampung, Kamis 19 September 2019 pukul 18.30 WIB.

Sesuai jadwal jendela transfer pertengahan musim Liga 1 2019, telah dibuka sejak 27 Agustus lalu dan berakhir pada Senin, 16 September 2019 pukul 23:59 WIB.

Satu penggawa yang dilepas manajemen Perseru BLFC tersebut adalah Jefri Kurniawan.

Manajemen Perseru Badak Lampung FC secara resmi mengumumkan hengkangnya Jefri Kurniawan melalui akun resmi Instagram klub @badaklampungfc, Senin (16/9/2019).

“Jefri Mundur,” tulis keterangan foto tersebut, seraya terdapat tulisan berlatar belakang ‘Terima Kasih 2019’.

Chief Executive Officer (CEO) Perseru BLFC, Marco Gracia Paulo mengatakan, hengkangnya Jefri berdasarkan keinginan personal dirinya, yang meminta untuk mundur dari tim berjuluk Laskar Saburai tersebut.

"Jefri mengajukan permohonan untuk mundur dari BLFC, keluarga BLFC sangat berterima kasih dengan kontribusinya selama setengah musim ini,” kata Marco Gracia Paulo, Selasa (17/9/2019).

Tak lupa, Marco mewakili Perseru BLFC, turut mendoakannya kesuksesan karier Jefri ke depannya.

Marco juga menjelaskan, pihaknya melepas eks gelandang Arema FC tersebut ke PS Sleman dengan opsi transfer penggantian dana.