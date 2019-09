Download Lagu Mikrokosmos MP3 BTS, Video Klip Mikrokosmos Lagu Korea terpopuler 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Mikrokosmos dinyanyikan BTS, dalam MP3 lagu Korea terpopuler 2019.

Simak juga lirik lagu Mikrokosmos dan video klip Mikrokosmos dalam artikel ini.

Lagu yang dinyanyikan oleh boyband asal Korea Selatan BTS berjudul Mikrokosmos dirilis pada tanggal 12 April 2019.

Mikrokosmos merupakan lagu yang termasuk dalam mini album Map of the seol Persona.

Selain lagu Boy with Luv yang sempat menjadi trending dan mencapai 500 juta penonton tercepat.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube jaeguchi pada tanggal 12 April 2019.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube jaeguchi telah ditonton sebanyak 20 juta kali.

Berikut lirik lagu Mikrokosmos – BTS

Banjjag ineun byeolbichdeul

Kkamppag ineun bul kyeojin geonmul

Ulin bichnago issne

Gagjaui bang gagjaui byeol-eseo



Eotteon bich eun yamang

Eotteon bich eun banghwang

Salamdeul ui bulbichdeul

Modu sojunghan hana



Eoduun bam (oelowo ma)

Byeolcheoleom da (ulin bichna)

Salajiji ma

Keun jonjaenikka

Let us shine



Eojjeom i bam ui pyojeongi itolog tto aleumdaun geon

Jeo byeoldeuldo bulbichdo anin uli ttaemun il geoya



You got me

Nan neoleul bomyeo kkum eul kkwo

I got you

Chilheug gatdeon bamdeul sog

Seologa bon seoloui bich

Gat-eun mal eul hago iss eossdeon geoya ulin



Gajang gip eun bam e deo bichnaneun byeolbich

Gajang gip eun bam e deo bichnaneun byeolbich

Bam-i gip-eulsulog deo bichnaneun byeolbich



Han salam e hanaui yeogsa

Han salam e hanaui byeol

70eog gaeui bich eulo bichnaneun

70eog gajiui world



70eog gajiui salm dosiui yagyeong-eun

Eojjeomyeon tto daleun dosiui bam

Gagjaman ui kkum Let us shine

Neon nuguboda balg-ge bichna

One



Eojjeom i bam-ui pyojeong-i itolog tto aleumdaun geon

Jeo eodumdo dalbichdo anin uli ttaemun-il geoya



You got me

Nan neoleul bomyeo kkum-eul kkwo

I got you

Chilheug gatdeon bamdeul sog

Seologa bon seoloui bich

Gat-eun mal-eul hago iss-eossdeon geoya ulin



Gajang gip-eun bam-e deo bichnaneun byeolbich

Gajang gip-eun bam-e deo bichnaneun byeolbich

Bam-i gip-eulsulog deo bichnaneun byeolbich



Dosiui bul, i dosiui byeol

Eolil jeog ollyeobon bamhaneul-eul nan tteoollyeo

Salam-ilan bul, salam-ilan byeollo

Gadeughan balo i gos-eseo

We shinin’



You got me

Nan neoleul bomyeo sum-eul swieo

I got you

Chilheug gatdeon bamdeul sog-e



Shine, dream, smile

Oh let us light up the night

Ulin ulidaelo bichna

Shine, dream, smile

Oh let us light up the night

Uli geu jachelo bichna

Tonight



Na na na na na na

Na na na na na na na

Na na na na na na

Na na na na na na na na



Na na na na na na

Na na na na na na na

Na na na na na na

Na na na na na na na na

BTS dikenal sebagai Bangtan Boys merupakan boy band asal Korea Selatan.