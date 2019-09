Kupon Gebyar Undian 1 Miliar Chandra Diundi Besok 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kupon Gebyar Undian 1 Miliar Chandra Lampung bakal diundi besok, Rabu 18 September 2019.

Adapun batas akhir penggumpulan kupon undian hari ini, Selasa 17 September 2019.

Dilansir laman resmi Chandra Lampung, Gebyar Undian 1 Miliar ini menyediakan hadiah utama Rumah Tipe 36.

Lalu, mobil Honda All New Brio, mobil Daihatsu All News Calya, Mobil Datsun Go, 10 motor Yamaha Mio, dan masih banyak lagi hadiah lainnya.

Chandra Super Store merupakan salah satu pusat perbelanjaan besar di Bandar Lampung, Indonesia.

gebyar undian chandra digelar besok ()

Berkerjasama secara kemitraan, UMKM dan sejumlah perusahaan yang sudah terkenal baik pada skala nasional maupun internasional.

Saat ini Chandra telah memiliki banyak cabang di berbagai daerah di Lampung, seperti : Bandar Lampung, Metro, Pringsewu, Bandar Jaya.

Selain Chandra Super Store, ada juga Chandra mini market seperti Chamart Way Halim, yang berlokasi di Jl. Kimaja No.67, Rumah Belanja Chandra, serta cabang-cabang di wilayah-wilayah lain.

Chandra Super Store adalah salah satu perusahaan lokal provinsi Lampung yang bergerak dibidang retail berupa barang kebutuhan pokok dan mulai berkembang menjadi toko serba ada yang didirikan Alesius Bunawan.

Pada 18 Maret 1984 Chandra Supermarket dan Department Store berdiri, berawal dari Chandra Toserba yang bertempat di Jl. Ikan Bawal 33, Teluk Betung, Bandar Lampung. (Tribunlampung.co.id/Taryono)