Panggilan Khusus Sophia Latjuba pada Gading Marten Bikin Heboh 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Sophia Latjuba diketahui mengomentari foto artis Gading Marten di Instagram.

Sophia Latjuba yang diisukan dekat dengan Gading Marten itu kembali membuat penggemar mereka ramai membahas keduanya.

Terpantau, Sophia Latjuba meninggalkan sebuah komentar di kolom postingan Gading Marten.

Sophia Latjuba di acara yang sama dengan rekan-rekan mereka. Postingan tersebut adalah foto Gading Marten danSophia Latjubadi acara yang sama dengan rekan-rekan mereka.

Gading Marten dan Sophia Latjuba berada di sebuah restoran dengan rekan-rekannnya.

Mereka tak hanya berdua, melainkan dengan 10 orang lainnya.

Dalam caption, terpantau Gading Marten dan Sophia Latjuba tengah menghadiri acara ulang tahun satu dari rekan mereka.

"HBD @manuellaazizaa all the best dear :)

Om om tim balkon," tulis Gading Marten dikutip TribunJatim.com dari IG-nya @gadiiing, Senin (16/9/2019).

Gading Marten tampak berada di tengah para rekannya sedang duduk.

Sedangkan, Sophia Latjuba berdiri tepat di belakangnya dan sedang merangkul seorang rekan lain.

Tak beberapa lama diunggah ke Instagram, berbagai komentar langsung muncul di postingan Gading Marten.