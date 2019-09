Download Lagu EXO 'Love Shot' MP3, Video Gudang Lagu Korea Terpopuler

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download lagu EXO berjudul Love Shot, dalam MP3 gudang lagu Korea terpopuler.

Termasuk, lirik lagu Love Shot dan video klip Love Shot.

Love Shot merupakan title track dari album repackage kelima dengan judul yang sama.

Konsep dalam video klip Love Shot, yaitu dewasa dan kegelisahan, dengan memperlihatkan pistol serta adegan bahaya.

Love Shot merupakan salah satu lagu dalam album The 5th Album Repackage.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube SMTOWN pada tanggal 13 Desember 2018.

Berikut, lirik lagu Love Shot.

chagapdorok seorol gyeonun chae

nari seon deut geu moksorien

summakhineun geosman gadeukhae

Oh oh oh oh oh

Aye ye

nuneul garin chaero geureohge

gutge dadabeorin seoroui

mami aesseo oemyeonhaneun geol

Ah tadeureoga

gallajil deut sumi makhyeowa

galjeungi na

i han janeul gadeukhi dama

neomchil deushan

witaeron oneul bameul nan