Jadwal Liga Champions, Big Match Malam ini Atletico Madrid Vs Juventus, PSG Vs Real Madrid

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pertandingan babak grup Liga Champions akan kembali berlanjut pada Rabu (18/9/2019) dan Kamis (19/9/2019).

Dua pertandingan yang paling ditunggu mungkin adalah PSG vs Real Madrid dan Atletico Madrid vs Juventus.

Dalam pertandingan Liga Champions malam ini, banyak laga big match yang seru untuk ditonton.

Sebut saja pertandingan Liga Champions Olympiacos vs Tottenham Hotspur, PSG vs Real Madrid, Bayern Munchen vs Crvena Zvezda, Shakhtar Donetsk vs Manchester City, hingga Atletico Madrid vs Juventus.

Laga PSG vs Real Madrid akan digelar di Stadion Parc des Princes, Kamis (19/9/2019) pukul 02.00 WIB

Pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit asal Inggris, Anthony Taylor

Dikutip TribunWow.com dari uefa.com, dalam delapan kali pertemuan antara PSG vs Real Madrid, Los Blancos lebih unggul.

Tim asuhan Zinedine Zidane itu mampu menang sebanyak empat kali, main imbang dua kali, dan kalah dua kali.

Di sisi lain, PSG hanya mampu menang dua kali, main imbang dua kali, dan kalah empat kali.

Sementara itu dalam pertandingan ini, baik PSG maupun Real Madrid harus putar otak karena banyak pemain mereka absen.

PSG tak bisa memainkan tiga pemain depan mereka, yakni Edinson Cavani, Julian Draxler, dan Kylian Mbappe karena Cedera.