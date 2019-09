Lee Min Ho & Kim Go Eun Persiapkan Langkah Pertama dalam Drama Korea The King: The Eternal Monarch

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktor Lee Min Ho dan aktris Kim Go Eun memulai langkah pertama proyek drama baru SBS drama Korea The King: The Eternal Monarch.

Keduanya terlihat bersama aktor lainnya dan tim produksi melakukan pembacaan naskah pertama.

Drama itu ditulis oleh Kim Eun Sook yang pernah menelurkan 'Descendant of the Sun', 'Heirs', 'Goblin' dan 'Mr. Sunshine'.

Melalui drama ini, Kim Eun Sook bertemu kembali dengan Lee Min Ho yang membintangi drama Heirs dan Kim Go Eun yang membintangi drama Goblin.

Drama Korea The King: The Eternal Monarch menceritakan tentang dua duniadi masa kerajaan dan demokrasi.

Lee Min Ho akan memerankan karakter raja Lee Gon yang mencoba untuk menutup pintu antara dua dunia tersebut.

Sedangkan Kim Go Eun akan memerankan karakter detektif Jung Tae Eul yang bekerja sama dengan Raja Lee Gon untuk menyelamatkan kehidupan masyarakatnya.

Keduanya hadir di wilayah Sangam di Seoul untuk melakukan pembacaan naskah bersama tim produksi dan aktor lain pada hari Selasa (17/9/2019) pukul 2 siang.

Drama ini akan memulai syutingnya hingga akhir tahun dan mulai ditayangkan awal tahun 2020.

• 9 Drama Korea Bikin Baper, dari Benci Jadi Cinta Dibintangi Song Hye Kyo Hingga Lee Min Ho

Drama Korea The King: Eternal Monarch adalah serial televisi Korea Selatan Korea yang akan datang, dibintangi oleh Lee Min ho, Kim Go eun dan Woo Do hwan.