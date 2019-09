Download Film The Avengers: Age of Ultron, Subtitle Indonesia (Sub Indo), Video Streaming di Ponsel

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download film The Avengers: Age of Ultron berikut terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara streaming The Avengers: Age of Ultron di HP atau ponsel.

Bagaimana sinopsis The Avengers: Age of Ultron?

Film The Avengers: Age of Ultron adalah film superhero Amerika yang dirilis pada 2015 lalu.

Film tersebut dibuat berdasarkan adaptasi pada komik Marvel tim superhero, The Avengers: Age of Ultron.

Film The Avengers: Age of Ultron diproduksi Marvel Studios dan didistribusikan oleh Walt Disney Studios Motion Pictures.

Film The Avengers: Age of Ultron merupakan sekuel kedua setelah The Avengers (2012 dan sebelum Avengers: Infinity War (2018) dan Avengers: Endgame (2019).

Film The Avengers: Age of Ultron disutradarai oleh Joseph Hill Whedon dan diproduseri Kevin Feige.

Berdurasi tayang 141 menit, pemeran film The Avengers: Age of Ultron menampilkan Robert Downey Jr, Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson.

Selain itu, pemeran film The Avengers: Age of Ultron ada juga Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Cobie Smulders, Anthony Mackie, Hayley Atwell, Idris Elba, Stellan Skarsgard, James Spader dan Samuel L. Jackson