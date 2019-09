TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Wagub Chusnunia Chalim mengapresiasi kepedulian Dirlantas Polda Lampung beserta jajaran yang mengenalkan kegiatan berlalu lintas kepada anak usia dini melalui Lomba Polisi Cilik.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung ketika menghadiri Lomba Polisi Cilik untuk memperebutkan piala bergilir Kapolda Lampung dalam rangka Hari Lalu Lintas Ke-64, di Gedung Pramuka Bandar Lampung, Kamis (19/9/2018).

Nunik Apresiasi Dirlantas Polda Lampung Kenalkan Lalu lintas Pada Anak PAUD Melalui Lomba Pocil (Ist)

Acara yang diikuti oleh seluruh perwakilan Polres Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung ini dibuka Kapolda Lampung Purwadi Arianto.

“Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi awal dari pembentukan karakter dalam pembinaan kepada generasi muda khususnya pelajar dan mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif berbudaya tertib berlalu lintas sejak dini serta menjadi teladan di lingkungan sekolah serta lingkungan tempat tinggalnya,” ujar Wagub.

Nunik juga mengapresiasi kemeriahan pada lomba Pocil berlangsung hampir di setiap aksi tampilan para tim pocil dari seluruh Polres. Aksi para anak-anak itu memukau seluruh jajaran Forkopimda yang hadir dan menyaksikan lomba.

Sementara itu Kapolda Lampung mengharapkan dengan adanya lomba Pocil ini, anak usia dini yang diberikan pendidikan lalu lintas saat menginjak usia remaja akan paham tentang kedisiplinan berlalu lintas.

"upaya yang dilakukan oleh Polda Lampung bukan hanya lomba polisi cilik saja tetapi juga melaksanakan berbagai program unggulan dalam bentuk kegiatan seperti polisi sahabat anak, police go to school, dan police goes to campus yang dilakukan sebagai upaya pembentukan karakter dalam pembinaan kepada generasi muda khususnya pelajar," ujar Kapolda.

Diketahui Lomba Polisi Cilik digelar dalam rangka Hari Lalu Lintas Ke-63 sekaligus upaya Pemerintah dalam mencanangkan aksi keselamatan. Tema lomba Tahun ini "Dengan Semangat Promoter, Ditlantas Polda Lampung mengoptimalkan Pelayanan lalu lintas berbasis IT guna mendukung Road Safety” . (*)