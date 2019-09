Download Lagu Ed Sheeran 'Photograph' MP3, Video Gudang Lagu Ed Sheeran Terpopuler

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, cara unduh atau download lagu Ed Sheeran berjudul Photograph, dalam MP3 gudang lagu Ed Sheeran terpopuler.

Selain itu, kamu juga dapat menjumpai lirik lagu Photograph dan video klip Photograph.

Lagu Photograph dipopulerkan dan ditulis langsung oleh Ed Sheeran .

Saat dirilis pertama kali pada 11 May 2015, dapat dikatakan lagu Photograph merajain tangga musik dunia dalam beberapa pekan.

Seiring dengan hal tersebut, lagu berdurasi 4:19 ini mampu menyabet sederet penghargaan di antaranya di nominasi BRIT Award untuk Best British Video, Penghargaan Musik iHeartRadio untuk Lirik Terbaik dll.

Berikut, lirik lagu Photograph.

Loving can hurt, loving can hurt sometimes

But it's the only thing that I know

When it gets hard, you know it can get hard sometimes

It is the only thing makes us feel alive