Teknik Make Up Arabian Look, Bikin Mata Tampak Besar dan Tajam, Cocok untuk Wedding atau Photoshoot

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Teknik make up kian beragam. Salah satunya arabian look yang membuat tampilan wajah seperti wanita arab. Arabian look cocok diaplikasikan saat wedding dan photoshoot.

Salah satu MUA Lampung Yusuf Anshori mengatakan, kiblat arabian look MUA adalah make up yang sering digunakan wanita arab. Make up itu lebih fokus pada bagian mata supaya kelihatan lebih besar dan tajam.

"Agar mata lebih besar dan tajam, tidak bisa mengapliaksikan eyeshadow dengan warna yang cerah. Aplikasikan eyeshadow dengan warna yang gelap seperti warna hitam dan coklat," urai pria yang akrab disapa Aan itu.

Supaya hasil aplikasi eyeshadow lebih bagus, caranya aplikasikan warna coklat dahulu. Setelah itu diatasnya aplikasikan warna hitam dan baurkan. Kemudian bentuk sudut mata dengan warna hitam supaya mata menjadi terlihat lebih besar.

Langkah selanjutnya, aplikasikan eyeliner untuk mempertajam hasil eyeshadownya dan pasang bulu mata yang natural. Tapi kebanyakan wanita arab paling suka menggunakan bulu mata yang tebal dan tegas supaya mata menjadi terlihat lebih hidup.

Jangan lupa menggunakan pensil alis untuk membentuk dan mengisi alis dengan warna gelap seperti hitam. Tujuannya agar alisnya menjadi seperti wanita arab. Kalau wanita arab sendiri memang alisnya sudah hitam dan tebal tanpa harus dibentuk.

"Berbeda dengan alis wanita indonesia dan bule yang kebanyakan tipis. Sehingga kalau ingin terlihat hitam dan tebal harus diberi warna gelap. Dalam Alis juga menjadi bagian wajah yang difokuskan saat membuat arabian look, selain bagian mata," ujar pemilik JA Salon itu.

MUA Lampung lain Mona Istiara menambahkan, alis sebaiknya dibentuk melengkung dan menukik. Jangan dibentuk lurus, walau saat ini bentuk alis lurus sedang menjadi tren dikalangan pecinta makeup dan MUA. Itu karena bentuk itu tidak cocok dengan arabian look.

Untuk bagian bibir bisa mengaplikasikan lipstik warna merah atau maroon. Kemudian untuk blush on bisa menggunakan warna peach atau orange. Selanjutnya untuk foundation aplikasikan seperlunya saja.