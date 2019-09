TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Final China Open 2019 - Perang Saudara di Ganda Putra, Siapa Unggul Marcus/Kevin Atau Ahsan/Hendra?

Gelaran China Open 2019 telah selesai menyelesaikan babak semifinalnya, Sabtu (21/9/2019).

Dalam gelaran China Open 2019, Indonesia mengirim 3 wakilnya di babak final dengan nomor ganda putra terjadi All Indonesians Final, serta satu dari tunggal putra yaitu Anthony Sinisuka Ginting.

Dari nomor ganda putra, wakil Indonesia, Muhammad Ahsan/Hendra Setiawan mengalahkan wakil Tiongkok, Li Jun Hui/Liu Yu Chen dengan skor 22-20, 21-11.

Sedangkan laga semifinal lainnya mempertemukan Marcus Gideon/Kevin Sanjaya melawan sesama wakil Indonesia Fajar Alfian/M. Rian Ardianto.

Dalam laga ini The Minions, sebutan untuk pasangan Marcus/Kevin, menang mudah atas junior mereka, Fajar/Rian dengan dua set langsung 21-8, 21-16.

Laga final Antara The Minions melawan The Daddies, sebutan pasangan Ahsan/Hendra, selain sebagai All Indonesian Final, juga merupakan laga antara peringkat pertama dan peringkat kedua di ranking BWF untuk nomor ganda putra ini.

The Minions lebih diuntungkan karena dari 10 pertemuan mereka sudah memenangi 8 laga dengan dua lainnya dimenangkan oleh The Daddies.

Wakil Indonesia terakhir yang lolos final adalah Anthony Sinisuka Ginting dari nomor tunggal putra.

Pada laga semifinal, Anthony mengalahkan wakil Denmark Anders Antonsen melalui tiga set.