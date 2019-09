Potret Janisaa Pradja, Kekasih Mike Lewis Mantan Suami Tamara Bleszynski

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Meski memacari Janisaa Pradja, yang pasti hubungan Mike Lewis dengan Tamara Bleszynski berjalan masih sangat baik.

Bagi Tamara Bleszynski dan Mike Lewis, mereka berdua memang mantan suami dan istri, tapi tak ada istilah mantan orangtua bagi Kenzou, buah hati mereka berdua.

Karena itu, tak heran kalau Mike Lewis acapkali menyambangi Kenzou di Bali, tempat tinggal Tamara Bleszynksi.

Tak jarang Mike Lewis juga liburan bareng Kenzou bersama ibundanya, Tamara Bleszynski .

Meski demikian, Mike Lewis tetap memikirkan masa depannya.

Tak mungkin ia terus menduda dalam kesendirian.

Hubungan Mike Lewis dan Tamara tetap baik demi Kenzou, buah hati mereka (Instagram Mike Lewis)

Karena itu ia memilih Janissa Pradja sebagai calon pasangan hidup pengganti Tamara Bleszynski .

Mike Lewis pun makin intens memacari Janisaa Pradja.

Tengok saja foto-foto traveling Mike Lewis dan Janisaa Pradja dan ungkapan romantis Mike Lewis atas kebersamaan dengan pujaan hatinya.

"Late summer day walk through Amsterdam with this beautiful creature (Jalan-jalan di Amsterdam melewati musim panas bersama makhluk cantik ini)," tulis Mike Lewis.

Mike Lewis dan Janisa Pradja (Instagram Mike Lewis)

Lantas mengapa Mike Lewis memilih Janisaa Pradja sebagai calon istri baru?