Lagu Korea

Download Lagu V BTS 'Winter Bear' MP3, Simak Lirik Lagu Winter Bear dan Video Klip Winter Bear

Cara download lagu V BTS berjudul Winter Bear. Simak lirik lagu Winter Bear dan video klip Winter Bear

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download lagu V BTS berjudul Winter Bear dalam MP3 gudang lagu KPop terpopuler 2019.

Termasuk, lirik lagu Winter Bear dan video klip Winter Bear dalam artikel ini.

V BTS telah merilis sebuah video klip Winter Bear.

Winter Bear dirilis sebagai hadiah untuk ARMY BTS dalam rangka 1.000 hari ungkapan I Purple You alias Borahae.

Winter Bear merupakan lagu berbahasa Inggris yang ditulis V BTS bersama RM, Adora, dan Hiss Noise.

Ungkapan Borahae pertama kali ditulis V BTS di laman Weibo resmi BTS pada 21 Juli 2018.

Download Lagu Lights MP3 BTS, Video Gudang Lagu BTS Terpopuler

Adapun, video klip Winter Bear berisikan rekaman V BTS selama melakukan perjalanan.

Lagu tersebut diunggah dalam saluran YouTube BANGTANTV pada 9 Agustus 2019.

Berikut, lirik lagu Winter Bear.

She looks like a blue parrot
Would you come fly to me
I want some
Good day, good day, good day
Good day, good day

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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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