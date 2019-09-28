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Download Lagu V BTS 'Winter Bear' MP3, Simak Lirik Lagu Winter Bear dan Video Klip Winter Bear
Cara download lagu V BTS berjudul Winter Bear. Simak lirik lagu Winter Bear dan video klip Winter Bear
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download lagu V BTS berjudul Winter Bear dalam MP3 gudang lagu KPop terpopuler 2019.
Termasuk, lirik lagu Winter Bear dan video klip Winter Bear dalam artikel ini.
V BTS telah merilis sebuah video klip Winter Bear.
Winter Bear dirilis sebagai hadiah untuk ARMY BTS dalam rangka 1.000 hari ungkapan I Purple You alias Borahae.
Winter Bear merupakan lagu berbahasa Inggris yang ditulis V BTS bersama RM, Adora, dan Hiss Noise.
Ungkapan Borahae pertama kali ditulis V BTS di laman Weibo resmi BTS pada 21 Juli 2018.
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Adapun, video klip Winter Bear berisikan rekaman V BTS selama melakukan perjalanan.
Lagu tersebut diunggah dalam saluran YouTube BANGTANTV pada 9 Agustus 2019.
Berikut, lirik lagu Winter Bear.
She looks like a blue parrot
Would you come fly to me
I want some
Good day, good day, good day
Good day, good day
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