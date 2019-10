Ilustrasi. Biodata Pemain My Only One, Simak Daftar Lengkap Pemeran Drakor My Only One.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, biodata pemain My Only One, yang menjadi drama Korea terpopuler 2019.

Sejumlah pemeran drakor My Only One adalah Uee, Lee Jang Woo, Choi Soo Jong, Yoon Jin Yi, Jung Eun Woo, Na Hye Mi, dan Park Sung Hoon.

KDrama My Only One memiliki 106 episode yang disutradarai oleh Hong Seok Ku.

Drama ini menerima respons positif dari penonton, dibuktikan dengan perolehan rating yang tinggi di setiap penayangannya.

Dalam sinopsis My Only One, Kim Do Ran (Uee) merupakan gadis yang memiliki masalah keuangan.

Tetapi, ia berusaha tampil ceria dan memiliki kepribadian positif.

Kim Do Ran belajar untuk mengikuti ujian sebagai petugas pelayanan masyarakat.

Suatu hari, ayah kandung Kim Do Ran, yaitu Kang Soo Il (Choi Soo Jong), muncul secara tiba tiba setelah 28 tahun tidak terlihat.

Berikut, biodata pemain My Only One

1. Uee (Kim Do Ran)