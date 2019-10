Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2019 - Skuad Indonesia Andalkan 3 Ganda Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tim Indonesia menurunkan materi terbaiknya pada babak perempat final Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2019 melawan Hong Kong di Kazan, Rusia, Kamis (3/10/2019).

Skuad Merah Putih masih mengandalkan tiga nomor versus Hong Kong, yaitu ganda campuran , ganda putri, dan ganda putra.

Pada sektor ganda campuran, pasangan juara dunia junior Leo Rolly Carnando/Indah Cahya Sari Jamil, akan diturunkan untuk pertama kalinya.

Pasangan ini sebelumnya dipecah pada babak penyisihan. Leo hanya turun pada nomor ganda putra, sementara Indah dipasangkan bersama Dwiki Rafian Putra.

Leo akan bermain pada dua nomor, ganda campuran dan ganda putra bersama Daniel Marthin.

Selain itu, Indonesia juga akan mengandalkan Putri Syaikah/Nita Violina Marwah.

Manajer tim, Susy Susanti, mengatakan Hong Kong bukan lawan yang mudah.

"Kekuatan Hong Kong cukup merata. Mereka cukup bagus pada nomor ganda campuran. Tunggal putra mereka juga hebat," kata Susy, dikutip BolaSport.com dari Badminton Indonesia.

"Hong Kong juga mengalahkan Malaysia pada babak penyisihan, jadi kami harus waspada dan belajar dari pengalaman pada laga sebelumnya," tutur dia lagi.

Hal tersebut yang membuat tim pelatih memutuskan menurunkan formasi terbaik.

"Kami menurunkan formasi terbaik karena lawannya berat. Kami menargetkan menang dan jangan sampai lengah karena tidak ada yang bisa memprediksi situasi di lapangan," ucap Susy. (Bolasport.com)

Berikut susunan pemain Indonesia vs Hong Kong:

XD- Leo Rolly Carnando/Indah Cahya Sari Jamil vs Lui Chun Wai/Yeung Pui Lam



WS - Putri Kusuma Wardani vs Cheng Sin Yan Happy Serena



MS - Christian Adinata vs Jason Gunawan



WD - Putri Syaikah/Nita Violina Marwah vs Lui Lok Lok/Tsang Hiu Yan



MD - Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Hung Kuei Chun/Lui Chun Wai

