VIDEO Lezatnya Nasi Goreng Plus Plus dengan Bumbu Khas Ropang Plus Plus

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kafe dan resto di Bandar Lampung kian beragam. Salah satunya Ropang Plus Plus yang sudah hadir di Jalan dr Susilo Nomor 69 Sumur Batu yang sudah dibuka sejak bulan Juni 2019

Manajer Operasional Ropang Plus Plus Selamet Riyadi mengatakan, ciri khas Ropang Plus Plus adalah bumbu plus-plus yang nerupakan bumbu dengan rasa gurih dan wangi segar. Bumbu itu merupakan bumbu racikan Ropang Plus Plus.

Di Ropang Plus Plus ada banyak menu utama yang bisa jadi pilihan. Di antaranya Nasi Goreng Plus-plus yang pembuatannya dengan menggoreng telur, mentega sedikit bumbu plus-plus, dan potongan ayam sebentar.

Setelah itu masukan nasi dan bubuk daun jeruk. Lalu sajikan dengan kerupuk serta garnis berupa timun, tomat, dan bawang goreng.

Saat disajikan, Nasi Goreng Plus-plus warnanya hijau berasal dari bubuk daun jeruk. Selain itu akan terasa wangi daun jeruk dan bumbu plus-plus yang segar.

Rasanya gurih karena ada campuran bumbu plus-plus. Selain itu rasanya pedas. Namun pedasnya bisa dipilih level 0-10. Harganya hanya Rp 26 ribu per porsi.

Nasi Goreng Kebuli yang dibuat dengan cara panaskan margarin, masukan telur, bumbu plus-plus, potongan ayam, bumbu kebuli lalu ditongseng sebentar.

Setelah itu masukan kecap secukupnya, nasi, potongan sawi, dan tongseng lagi sebentar hingga matang.

Kemudian sajikan dengan emping bawang goreng, tomat, dan timun. Setelah disajikan ada wangi bumbu kebuli, rempah-rempah, dan bumbu plus-plus. Rasanya manis dan gurih.

Selain itu juga rasanya pedas. Namun pedasnya bisa dipilih level 0-10. Harganya hanya Rp 28 ribu per porsi.