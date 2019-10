TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, biodata Ha Yeon Joo, artis cantik pemain Left Handed Wife, yang jadi drama Korea terpopuler.

Ha Yeon Joo adalah seorang aktris Korea Selatan.

Ia memulai karier aktingnya dalam Here He Comes pada 2008.

Ha Yeon Joo merupakan satu di antara pemain Left Handed Wife, drama Korea terpopuler.

Ia juga membintangi banyak serial televisi dan film, di antaranya musim kedua drama polisi paranormal prosedural Cheo Yong yang luar biasa.

Ha Yeon Joo merupakan anggota Mensa International.

Dalam biodata Ha Yeon Joo, ia lahir pada 6 Agustus tahun 1987.

Zodiak Ha Yeon Joo adalah Gemini.

Tingginya 171 cm dan beratnya 47 kg.

Ha Yeon Joo memiliki sejumlah fakta unik.

Berikut, fakta unik yang dimiliki Ha Yeon Joo, artis cantik Korea Selatan.