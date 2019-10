Tiga Sekolah di Way Kanan Wakili Lomba LSS UKS Tingkat Provinsi Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Sebanyak tiga sekolah mewakili kabupaten Waykanan dalam Lomba Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah (LSS-UKS) Madrasyah Tingkat Provinsi Lampung.

Sekda Way Kanan Saipul‎ Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah berusaha agar seluruh Sekolah/Madrasyah di Kabupaten Way Kanan dapat melaksanakan UKS secara baik dan benar, termasuk melaksanakan Lomba Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah.

Saipul menerangkan pemenang Lomba Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah (LSS-UKS)/Madrasyah tingkat Kabupaten Way Kanan tahun 2019 ini diraih: PAUD SKB Way Kanan Kecamatan Blambangan Umpu; SD Negeri 03 Gistang Kecamatan Blambangan Umpu; dan SMP Negeri 02 Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung.

Ketiga sekolah tersebut diikutkan serta pada Lomba Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah (LSS-UKS)/Madrasyah tingkat Provinsi Lampung mewakili Kabupaten Way Kanan tahun 2019 yang di akan dinilai.

Kepada semua pihak memberikan penilaian terbaik, sehingga dapat membangkitkan semangat dan motivasi bagi sekolah-sekolah lainnya yang ada di Kabupaten Way Kanan ini, untuk terus berupaya melaksanakan program UKS dengan baik, sehingga akan tercipta siswa-siswi dan murid-murid selalu berprilaku hidup bersih dan sehat.‎

"Saya ucapkan terimakasih kepada pihak sekolah PAUD SKB Way Kanan, SD Negeri 03 Gistang dan SMPN 02 Negeri Agung dan instansi terkait atas kerja keras dan partisipasinya dalam mempersiapkan kegiatan LSS-UKS/Madrasyah tingkat Provinsi Lampung," katanya, Rabu 9 Oktober 2019.

Kepada instansi terkait, dirinya berharap agar dapat terus memberikan perhatiannya terhadap UKS terutama pasca lomba berlangsung, sehingga keberadaan UKS untuk selalu berbenah menjadi lebih baik bukan hanya untuk menghadapi penilaian mengikuti lomba saja. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)