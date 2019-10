Biodata Gong Seing Yeon Pemeran Flower Crew Joseon Marriage Agency, Lihat 8 Potret Gong Seung Yeon! 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut biodata Gong Seung Yeon pemeran Flower Crew Joseon Marriage Agency, lihat juga 8 potret Gong Seung Yeon dalam drama Korea Flower Crew Joseon Marriage Agency.

Gong Seung Yeon merupakan aktris Korea Selatan.

Awalnya, ia dilatih untuk menjadi penyanyi oleh SM Entertainment selama 7 tahun setelah memenangkan penghargaan Best Looks dari SM Youth Best Contest pada tahun 2005.

Ia memulai kariernya di dunia hiburan dengan mengiklankan produk White pada tahun 2012.

Pada pertengahan September Gong Seung Yeon menyiapkan drama terbaru berjudul Flower Crew Joseon Marriage Agency.

Drama Korea berlatar belakang di zaman dinasti Joseon dengan sederet artis ternama.

Gong Seung Yeon termasuk ke dalam salah satu daftar pemain utama yang siap menunjukkan kebolehan aktingnya.

Gong Seung Yeon bermain sebagai perempuan sederhana yang menjadi cinta pertama seorang raja.

Karena perbedaan status raja, akhirnya ia mencari cara dengan membuat agensi perjodohan agar bisa mengubah latar belakangnya dan bisa menikah.

Selain mengetahui berikut biodata Gong Seung Yeon pemeran Flower Crew Joseon Marriage Agency, lihat juga 8 potret Gong Seung Yeon.