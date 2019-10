Download Drakor When the Devil Calls Your Name Episode Lengkap, Video Subtitlle Bahasa Indonesia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat penggemar Jung Kyung Ho, yuk simak cara unduh atau download drakor When the Devil Calls Your Name episode lengkap disertai terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Simak juga cara streaming drama Korea When the Devil Calls Your Name di HP atau ponsel.

When the Devil Calls Your Name memiliki 16 episode yang tayang pada 1 Agustus 2019.

Drama Korea yang dibintangi oleh Jung Kyung Ho, Park Sung Woong, dan Lee Seol.

Drama Korea When the Devil Calls Your Name bergenre fantasi ini terinspirasi dari penulis Johann Wolfgang von Goethe dari karyanya berjudul Faust.

Drama tersebut menceritakan tentang Ha Rib yang diperankan oleh Jung Kyung Ho

Ia berprofesi sebagai seorang penulis lagu yang mengejar uang dan ketenaran.

Ia rela menjual jiwanya kepada iblis dengan imbalan memiliki masa muda dan kesuksesan selama 10 tahun.

Suatu ketika, kesepakatannya dengan iblis hampir habis.

Ha Ribpun mulai menawar untuk memperpanjang kontrak.