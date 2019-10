Rajin Lakukan Aksi Kemanusiaan, Awkarin Dapat Pesan dari Dian Sastro

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aksi kemanusiaan yang dilakukan Awkarin menuai dukungan dari berbagai pihak.

Satu di antaranya adalah Aktris Dian Sastrowardoyo.

Dian Sastro mendukung kegiatan kemanusiaan yang belakangan ini digeluti Awkarin.

Dukungan Dian Sastro itu ia sampaikan lewat fitur Instagram Story-nya, Selasa (15/10/2019).

"Don't stop doing what you do, girl! @ awkarin," tulis pemain film Pasir Berbisik itu seperti dikutip Kompas.com, Selasa siang.

Akhir-akhir ini, Awkarin yang dulunya dikenal karena video curhatnya yang viral rajin melakukan kegiatan sosial.

Dari membantu korban gempa, memberi ribuan nasi kotak kepada para mahasiswa yang berdemo, hingga terjun langsung bertemu korban kabut asap.

Pernah juga Awkarin mengajak anak muda untuk bersih-bersih sampah dan yang terkini ia memberi donasi kepada pengemudi ojol yang tertimpa musibah beruntun.

Aksi Awkarin menebar kebaikan tersebut lalu mengundang pro dan kontra.

Ada yang mendukung, ada pula yang mencemooh dengan menyebutnya sekadar pencitraan.