Ariel Tatum Blak-blakan soal Gangguan Mental yang Diderita, Berkali-kali Coba Bunuh Diri

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis peran Ariel Tatum blak-blakan soal penyakit gangguan mental yang dideritanya.

Artis cantik itu mengakui bahwa dirinya mengidap penyakit Borderline Personality Disorder (BPD) atau kepribadian ambang akut.

Lantas, apa yang membuat Ariel mau mengungkapkan masalahnya tersebut kepada publik?

"Karena di satu sisi, aku bangga melihat perubahan generasi aku sekarang lebih terbuka bahas tentang kesehatan mentalnya," kata Ariel Tatum di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10/2019).

Keterbukaan yang dimaksud Ariel Tatum adalah tentang kesadaran memproteksi diri sendiri.

Mereka sudah berani ke psikiater untuk berkonsultasi akan masalah yang dialaminya.

"Aku tersentuh untuk, kayaknya sudah saatnya cerita what I've been through, pengalaman aku sendiri, and do something about it," ujar Ariel Tatum.

Lewat pengalaman dengan berbagi cerita, Ariel juga membantu masyarakat Indonesia yang juga mengalami masalah gangguan mental.

"Aku ingin membantu masyarakat Indonesia mematahkan stigma itu sendiri di mana ngomongin kesehatan mental itu apaan sih?" kata Ariel Tatum.

"Kayak enggak nyaman banget, tabu banget. Makanya aku di sini gelar Let's End the Shame."