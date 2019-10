VIDEO Kecelakaan di Jalinsum Natar, Driver Ojek Online Tewas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, NATAR - Kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera Natar kembali memakan korban.

Seorang pengendara ojek online tewas setelah terjatuh di Jalinsum Kilometer 28-29 Desa Branti Raya, tak jauh dari Bandara Radin Inten II, Rabu (23/10/2019) sekitar pukul 09.30 WIB.

Kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Honda Beat BE 2342 NAK dengan truk Toyota Dyna nopol BE 9965 WA yang ditarik truk Mitsubishi BE 8635 NJ.

Kasat Lantas Polres Lampung Selatan Ajun Komisaris Polisi M Kasyfi Mahardika mengatakan, kecelakaan bermula saat truk Mitsubishi yang menarik truk Dyna melaju dari arah Bandar Jaya menuju Bandar Lampung.

Setibanya di lokasi kejadian, muncul pengendara ojek online yang memotong jalur kanan truk Toyota Dyna.

Diduga, pengendara motor terkena kayu yang digunakan untuk menarik truk Dyna hingga terjatuh.

“Pengendara sepeda motor mengalami luka serius dan dilarikan ke RS Natar Medika. Namun dalam perjalanan korban meninggal dunia,” terang Kasyfi Mahardika.

Mantan Kasatlantas Polres Metro ini menerangkan, korban bernama Jio, warga Dusun Dono Mulyo, Kecamatan Bumi Agung, Lampung Timur.

Kasus ini telah ditangani oleh Unit Lakalantas Polres Lampung Selatan.

Polisi mengamankan motor dan truk yang terlibat lakalantas serta memintai keterangan saksi-saksi. (Tribunlampung.co.id/Dedi Sutomo)

Videografer Tribunlampung.co.id/Ikhsan Dwi Nur Satrio