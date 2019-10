Sosok Pacar Pertama Raffi Ahmad Dibongkar, Begini Reaksi Nagita Slavina ke Syahnaz Sadiqah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Presenter kondang Raffi Ahmad mengunjungi sekolahnya saat mengenyam pendidikan tingkat SMP.

Pada kesempatan itu, seorang guru membongkar sosok pacar pertama Raffi Ahmad.

Hal itu dilakukan di depan istri Raffi, Nagita Slavina.

Raffi Ahmad memutuskan rehat sejenak dari dunia hiburan.

Keputusan Raffi Ahmad rehat dari dunia hiburan, digunakannya untuk melakukan pengobatan dan pergi berlibur bareng keluarga.

Tempat pertama yang dikunjungi Raffi Ahmad dan keluarganya adalah kampung halamannya di Bandung.

Di sekolahnya tersebut, Raffi Ahmad bertemu dengan guru dan murid di SMP 5 Bandung.

Suami Nagita Slavina ini juga berbagi pengalaman dan motivasi kepada murid-murid yang sekolah.

"Gokilllll akhirnyaaaa aku bisa dateng ke SMP Negeri 5 Bandung dimana dulu ak menimba ilmu di Bandung sambil kasih motivasi Aku lulusan angkatan 2002 seneng banget bisa silaturahmi ketemu Bapak/Ibu guru ada beberapa yang masih aktif waktu diangkatanku mengajar dulu ... SMP Negeri 5 Bandung Is The Best !!!," tulis Raffi Ahmad.

Diakui Raffi Ahmad, Mama Amy juga merupakan lulusan SMP 5 Bandung.

"Aku ini lulusan 2002. Mama Amy juga lulusan SMP 5, tapi angkatan gurunya. Itu Bu Lia temannya Mama Amy," ucap Raffi Ahmad.

Setelah bersalaman, Raffi Ahmad pun menyebutkan satu per satu guru-guru yang pernah mengajarnya sewaktu SMP.