Biodata Lee Jae Wook Pemeran Extraordinary You,Simak Drama Korea yang Akan Dibintangi Lee Jae Wook 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktor pendatang baru Lee Jae Wook telah memilih proyek berikutnya, sebelumnya Lee Jae Wook pemeran Extraordinary You.

Pada tanggal 28 Oktober, agensinya VAST Entertainment berbagi, bahwa sang aktor akan bermain di drama korea terbaru stasiun penyiaran JTBC .

"Lee Jae Wook dikonfirmasi untuk membintangi drama JTBC baru yang berjudul I’ll Go to You When the Weather Is Nice," ujar perwakilan agensinya.

Berdasarkan novel dengan judul yang sama, drama yang akan datang adalah kisah romantis hangat yang bertempat di pedesaan.

Drama tersebut dipastikan akan dibintangi ratu drama komedi romantis Park Min Young dan Seo Kang Joon.

Lee Jae Wook akan memerankan tokoh Lee Jang Woo, teman karakter Seo Kang Joon, Im Eun Seob.

Lee Jang Woo dikatakan sebagai karakter yang menawan dengan senyum cerah yang telah hidup dengan rajin sesuai dengan keinginan orang tuanya sejak ia masih muda.

I’ll Go to You When the Weather Is Nice akan ditayangkan pada paruh pertama tahun 2020 melalui JTBC.

Sebelumnya Lee Jae Wook pemeran Extraordinary You.

• Biodata Pemain Extraordinary You, Daftar Pemeran Drakor Extraordinary You

Aktris Park Min Young Konfirmasi Adu Akting Bareng Seo Kang Joon di Drama Korea Baru