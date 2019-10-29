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Biodata Kim So Hyun Pemeran Who Are You School 2015, Daftar Drama Korea yang Diperankan Kim So Hyun

Berikut biodata Kim So Hyun pemeran Who Are You School 2015, simak daftar drama Korea yang diperankan Kim So Hyun

Biodata Kim So Hyun Pemeran Who Are You School 2015, Daftar Drama Korea yang Diperankan Kim So Hyun
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Biodata Kim So Hyun Pemeran Who Are You School 2015, Daftar Drama Korea yang Diperankan Kim So Hyun 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut biodata Kim So Hyun pemeran Who Are You School 2015, simak daftar drama Korea yang diperankan Kim So Hyun.

Kim So Hyun adalah aktris berbakat dari Korea Selatan yang kerap berperan dalam berbagai drama dan film terkenal.

Yuk simak, profil Kim So Hyun, yang menjadi pemeran Who Are You School 2015 dalam artikel ini.

So Hyun merupakan pemeran drakor Love Alarm, drama Korea terpopuler 2019.

Selain Love Alarm, Kim So Hyun juga menjadi pemeran Who Are You School 2015.

Who Are You School 2015 adalah serial televisi Korea Selatan tahun 2015.

Drama Korea yang dibintangi oleh Kim So Hyun, Yook Sung Jae dan Nam Joo Hyuk.

Berikut, biodata Kim So Hyun.

Ia berasal dari keluarga berada, So Hyun pernah tinggal di Australia.

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Saat berusia lima tahun, Kim So Hyun pindah ke Korea Selatan.

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Tags
Biodata Kim So Hyun
Profil Kim So Hyun
Who Are You School 2015
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung
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